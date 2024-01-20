Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано как на въезд, так и на выезд из Украины.

Румынские фермеры полностью разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное" на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано. Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для грузовиков продолжает действовать электронная очередь.

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Блокада границы с Румынией

Как сообщал УНИАН, на днях румынские фермеры начали блокировать украинскую границу. 16 января сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители крупных сельскохозяйственных организаций достигли договоренности по определенным требованиям фермеров.

19 января в ГПСУ сообщали, что блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского КП "Красноильск", прекращено. В то же время заблокированными оставались пункты пропуска "Порубное" и "Дьяково".

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