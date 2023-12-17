Автомобильная мобилизация - это практика, которая действует в стране в период военного положения. Считается, что органы могут задействовать транспорт граждан Украины для нужд армии. УНИАН разобрался, как именно проводится изъятие транспортного средства в военное время.
Как проводится автомобильная мобилизация в Украине - правила
На сайте Верховной Рады обнародован законопроект, благодаря которому становится ясно, что такое автомобильная мобилизация, кто и как может ее проводить. В тексте сказано, что изъятие авто на нужды ВСУ возможно тремя методами:
- принудительное отчуждение;
- изъятие;
- мобилизация.
При этом, закон об изъятии автомобиля распространяется только на государственные предприятия, а транспорт физических лиц подлежит или мобилизации, или принудительному отчуждению.
Закон о передаче авто ВСУ - тонкости и нюансы
Отчуждение, изъятие и мобилизация авто в период военного положения - это разные понятия, поэтому важно разобраться в механике каждого из них, чтобы понимать правозаконность ситуации.
- Принудительное отчуждение
Принудительное отчуждение транспорта в условиях военного положения регулирует Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".
Этот закон предполагает, что у владельца забирают авто и право собственности на него. При этом, владелец транспортного средства должен получить предварительную или последующую компенсацию в полном размере, согласно стоимости автомобиля. Для этого проводится его оценка по рынку, составляется акт и ставится подпись. С момента подписания акта движимое имущество передается государству. Примечательно, что документ может быть составлен и без присутствия собственника, как и отчуждение его автомобиля.
Принудительно отобрать машину может военное командование вместе с военными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.
Решение об отчуждении собственности должно быть согласовано с областной, районной или городской администрацией, но в местности, где ведутся активные боевые действия, это согласование не является обязательным.
В законодательстве четко обозначено, кто именно имеет право принять решение и определить, что мобилизация авто произойдет:
- Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
- Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.
- Командование видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины.
- Управление оперативных командований.
- Командиры военных соединений, частей Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины.
Военная администрация относится к военному командованию, поэтому не обладает полномочиями и не имеет права отдавать подобные приказы.
- Мобилизация
Автомобильная мобилизация в Украине 2023 регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Главное отличие между отчуждением и мобилизацией транспорта - в первом случае машина "отходит" государству, во втором случае - нет.
Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП, а также Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, соответствующие подразделения Службы внешней разведки.
Существуют лимиты на мобилизацию, установленные КМУ, но их нет в публичном доступе - чтобы узнать лимит на компанию, нужно обратиться в администрацию. При этом, автомобильная мобилизация может обойти стороной некоторых лиц:
- компании, выполняющие мобилизационные задания из договоров, заключенных с Министерством обороны Украины;
- компании, транспортные средства которых заняты в производственном процессе выполнения мобилизационных задач;
- компании, в которых есть высокая общественная потребность;
- банки государственного сектора.
Для того чтобы у компании не мобилизовали транспорт, она должна заранее подготовить документ, в котором будут аргументированные причины необходимости наличия авто и его прямого влияния на помощь стране в период военного положения.
- Изъятие
Изъятие авто на нужды ВСУ у частного лица проводится только на платной основе - бесплатно забрать нельзя, но существуют нюансы:
- если на территории не ведутся боевые действия - проводится оценка стоимости машины, а владельцу выплачивается полная сумма или компенсация;
- если на территории ведутся боевые действия - авто изымают, а владелец потом обращается в ТЦК с заявлением, актом об изъятии имущества и заключением о его стоимости.
Примечательно, что закон о передаче авто ВСУ не обещает быстрых результатов - ТЦК сначала ознакомится с заявлением, потом даст заключение о выплате компенсации, которая происходит в течение 5 бюджетных периодов по окончании военного положения. То есть, свои деньги владелец получит в лучшем случае в течение 5 лет после окончания военного положения.