Рассказываем, что такое мобилизация авто и кого она может коснуться.

Автомобильная мобилизация - это практика, которая действует в стране в период военного положения. Считается, что органы могут задействовать транспорт граждан Украины для нужд армии. УНИАН разобрался, как именно проводится изъятие транспортного средства в военное время.

Как проводится автомобильная мобилизация в Украине - правила

На сайте Верховной Рады обнародован законопроект, благодаря которому становится ясно, что такое автомобильная мобилизация, кто и как может ее проводить. В тексте сказано, что изъятие авто на нужды ВСУ возможно тремя методами:

принудительное отчуждение;

изъятие;

мобилизация.

При этом, закон об изъятии автомобиля распространяется только на государственные предприятия, а транспорт физических лиц подлежит или мобилизации, или принудительному отчуждению.

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Закон о передаче авто ВСУ - тонкости и нюансы

Отчуждение, изъятие и мобилизация авто в период военного положения - это разные понятия, поэтому важно разобраться в механике каждого из них, чтобы понимать правозаконность ситуации.

Принудительное отчуждение

Принудительное отчуждение транспорта в условиях военного положения регулирует Закон Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

Этот закон предполагает, что у владельца забирают авто и право собственности на него. При этом, владелец транспортного средства должен получить предварительную или последующую компенсацию в полном размере, согласно стоимости автомобиля. Для этого проводится его оценка по рынку, составляется акт и ставится подпись. С момента подписания акта движимое имущество передается государству. Примечательно, что документ может быть составлен и без присутствия собственника, как и отчуждение его автомобиля.

Принудительно отобрать машину может военное командование вместе с военными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Решение об отчуждении собственности должно быть согласовано с областной, районной или городской администрацией, но в местности, где ведутся активные боевые действия, это согласование не является обязательным.

В законодательстве четко обозначено, кто именно имеет право принять решение и определить, что мобилизация авто произойдет:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Командование видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины.

Управление оперативных командований.

Командиры военных соединений, частей Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны Украины.

Военная администрация относится к военному командованию, поэтому не обладает полномочиями и не имеет права отдавать подобные приказы.

Мобилизация

Автомобильная мобилизация в Украине 2023 регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Главное отличие между отчуждением и мобилизацией транспорта - в первом случае машина "отходит" государству, во втором случае - нет.

Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП, а также Центральное управление или региональные органы Службы безопасности Украины, соответствующие подразделения Службы внешней разведки.

Существуют лимиты на мобилизацию, установленные КМУ, но их нет в публичном доступе - чтобы узнать лимит на компанию, нужно обратиться в администрацию. При этом, автомобильная мобилизация может обойти стороной некоторых лиц:

компании, выполняющие мобилизационные задания из договоров, заключенных с Министерством обороны Украины;

компании, транспортные средства которых заняты в производственном процессе выполнения мобилизационных задач;

компании, в которых есть высокая общественная потребность;

банки государственного сектора.

Для того чтобы у компании не мобилизовали транспорт, она должна заранее подготовить документ, в котором будут аргументированные причины необходимости наличия авто и его прямого влияния на помощь стране в период военного положения.

Изъятие

Изъятие авто на нужды ВСУ у частного лица проводится только на платной основе - бесплатно забрать нельзя, но существуют нюансы:

если на территории не ведутся боевые действия - проводится оценка стоимости машины, а владельцу выплачивается полная сумма или компенсация;

- проводится оценка стоимости машины, а владельцу выплачивается полная сумма или компенсация; если на территории ведутся боевые действия - авто изымают, а владелец потом обращается в ТЦК с заявлением, актом об изъятии имущества и заключением о его стоимости.

Примечательно, что закон о передаче авто ВСУ не обещает быстрых результатов - ТЦК сначала ознакомится с заявлением, потом даст заключение о выплате компенсации, которая происходит в течение 5 бюджетных периодов по окончании военного положения. То есть, свои деньги владелец получит в лучшем случае в течение 5 лет после окончания военного положения.

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