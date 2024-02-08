Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших на украинские номера, составляет около 10 лет.

В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. По сравнению с январем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 45%.

Как сообщает "Укравтопром", наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто и составляла 46%. Далее идут: дизельные – 29%; электромобили – 16%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 4%.

ТОП-10 самых популярных моделей января:

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Volkswagen Golf – 948 авто;

Renault Megane – 759;

Škoda Octavia – 669;

Volkswagen Passat – 599;

Volkswagen Tiguan – 396;

Nissan Leaf – 355;

Audi A4 – 347;

Audi Q5 – 334;

Nissan Rogue – 330;

Tesla Model 3 – 309.

Отмечается, что средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 9,8 года.

Украинский рынок авто – последние новости

В начале февраля было опубликован перечень моделей автомобилей, подпавших под транспортный налог в 2024 году. Туда попали 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

6 февраля сообщалось, что на украинском рынке новых легковых автомобилей существенно увеличилась доля электромобилей. При этом самыми популярными до сих пор остаются модели с бензиновыми двигателями.

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