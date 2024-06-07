Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20 тысяч электромобилей.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%, сообщает "Укравтопром".

Однако доля новых машин в регистрациях электрокаров составила 16%, против 23% в прошлом году. Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4025 ед., из них – 647 новых и 3378 – подержанных авто. Среди 88 коммерческих электромобилей новыми были только 5 авто.

Топ-5 новых электромобилей месяца:

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Volkswagen ID.4 – 110 авто;

Honda M-NV – 72;

Nissan Ariya – 58; Nissan Ariya - 58;

Zeekr 001 – 32.

Топ-5 подержанных электромобилей:

Nissan Leaf – 492;

Tesla Model 3 – 404;

Tesla Model Y – 335;

Volkswagen е-Golf – 212;

Hyundai Kona – 210.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 20,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у", – говорится в сообщении.

Авторынок Украины – последние новости

В мае украинский автопарк был пополнен на более 19,3 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Тогда среди ввезенного секонд-хенда лидером регистраций в мае был Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, что майское лидерство на украинском рынке новых легковых авто получил кроссовер TOYOTA RAV-4. На втором месте оказался RENAULT Duster, на третьем – MITSUBISHI L200.

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