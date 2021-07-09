Комиссия наложила штраф в размере 875,189 млн евро.

Еврокомиссия оштрафовала корпорации Volkswagen и BMW. Штрафы были выписаны в рамках дела о картельном сговоре в отношении немецких автопроизводителей.

Volkswagen оштрафован на 502 млн евро, BMW - на 373 млн евро. Об этом говорится сообщении на сайте Еврокомиссии.

Читайте такжеВ Шанхае Volkswagen представил электромобиль, собранный для Китая (фото)Как пишет издание, речь идет о договоренностях относительно технологий по очистке выхлопов дизельных автомобилей.

Компании обвинили в сговоре в период с 2009 по 2014 год.

«Комиссия наложила штраф в размере 875,189 млн евро», — рассказали в Еврокомиссии.

Стороны согласились урегулировать спор.

«Автопроизводители Daimler, BMW, Volkswagen, Audi и Porsche владеют технологиями, позволяющими снизить вредные выбросы сверх того, что требуется в соответствии со стандартами выбросов в ЕС. Но они избегали конкуренции за использование всего потенциала этой технологии, чтобы уменьшить выбросы», — объяснила вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер.

Volkswagen и вредные выбросы

31 января 2020 года компания Volkswagen придумала, как избежать штрафов за невыполнение требований по снижению уровня вредных выбросов. Она будет продавать свои электрокары своей же компании по краткосрочной аренде автомобилей.

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Автор: Елена Коваленко