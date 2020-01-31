В Volkswagen придумали, как избежать штрафов за вредные выбросы

Чтобы избежать штрафов, компания будет продавать свои электрокары своему же каршерингу.

Компания Volkswagen придумала, как избежать штрафов за невыполнение требований по снижению уровня вредных выбросов. Она будет продавать свои электрокары своей же компании по краткосрочной аренде автомобилей.

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Об этом сообщает портал Motor.ru.

"Согласно законодательству Европейского союза, все автопроизводители должны постоянно снижать уровень вредных выбросов своих автомобилей. При этом учитываются суммарные выбросы, но не по выпущенным машинам, а только по тем, которые были проданы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что норму регулярно снижают - в 2020 году она уже составляет 95 граммов углекислого газа на километр, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 130. Если автопроизводитель превышает уровень вредных выбросов, он обязан заплатить штраф: 95 евро за каждый лишний грамм выбросов.

В итоге руководство Volkswagen придумало, как избежать штрафов. Летом 2019 года стало известно, что в Германии заработал фирменный каршеринг WeShare, а сейчас, пишет издание Fortune, заключили договор на поставку машин сами с собой. Таким образом, компания сможет и наполнить автопарк своего каршеринга, и значительно увеличить долю электромобилей в общих продажах.

Сам сервис пока что работает только в Берлине, в аренду можно взять один из полутора тысяч электрических хэтчбеков e-Golf и компактных электрокаров e-up!, однако в ближайшем будущем WeShare должен заработать и в других европейских городах.