Новинка будет производиться и продаваться исключительно в Китае / Иллюстрация REUTERS

В рамках Шанхайского автосалона (Auto Shanghai 2021) немецкий автопроизводитель Volkswagen представил третий электромобиль в рамках семейства ID.

Об этом сообщает Volkswagen.

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Семиместный кроссовер VW ID.6 будет предлагаться в версиях ID.6 CROZZ и ID.6 X.

В отличие от моделей VW ID.3 и VW ID.4, новинка будет производиться и продаваться исключительно в Китае.

Так, версию ID.6 CROZZ будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Фошане, а версию ID.6 X — на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Антине.

Фото Volkswagen

Новинка построена на фирменной платформе VW MEB (Modular Electric Drive Kit) при этом дизайн, габариты, функциональность и особенности пользовательского опыта создавались специально под китайских покупателей. Электрокроссовер VW ID.6 выполнен в габаритах 4876x1848x1680 мм, то есть его длина на 30 см больше, чем у VW ID.4 и дополнительное пространство как раз и ушло на более комфортные условия для пассажиров второго и третьего ряда.

Электрокроссовер VW ID.6 будет предлагаться в трех вариантах мощности (132/150/225 кВт) и с двумя батареями различной емкости (58/62 кВтч и 77/82 кВтч), при этом на первом этапе будут доступны четыре модификации: 132 кВт / 58 кВтч (RWD), 150 кВт / 58 кВтч (RWD), 150 кВт / 77 кВтч (RWD) и 225 кВт / 77 кВтч (AWD).

В итоге в самой мощной полноприводной версии с двумя электродвигателями (225 кВт / 305 л.с.) крупный электрокроссовер будет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды и набирать 160 км/ч. В свою очередь в паре с батареей емкостью 77 кВтч запас хода составит 588 км по измерительному циклу China NEDC (с батареей на 58 кВтч запас хода будет доходить до 436 км).

Фото Volkswagen

Производитель также отметил, что в кабине новинки нет ни одной физической кнопки или переключателя, так как все управление возложено на сенсорный 12-дюймовый дисплей с голосовым управлением «Hello ID.» и дисплей дополненной реальности AR-HUD.

Международная автовыставка в Шанхае

20 апреля 2021 года впервые с начала пандемии в Шанхае открылась международная автовыставка. На выставке представлены модели почти от тысячи автопроизводителей.

Общая площадь 12 павильонов - 360 тысяч квадратных метров. Фавориты выставки - электрокары. 

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Автор: Елена Коваленко