Семиместный кроссовер VW ID.6 будет предлагаться в версиях ID.6 CROZZ и ID.6 X.

В рамках Шанхайского автосалона (Auto Shanghai 2021) немецкий автопроизводитель Volkswagen представил третий электромобиль в рамках семейства ID.

Об этом сообщает Volkswagen.

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Семиместный кроссовер VW ID.6 будет предлагаться в версиях ID.6 CROZZ и ID.6 X.

В отличие от моделей VW ID.3 и VW ID.4, новинка будет производиться и продаваться исключительно в Китае.

Так, версию ID.6 CROZZ будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Фошане, а версию ID.6 X — на совместном предприятии SAIC Volkswagen в Антине.

Новинка построена на фирменной платформе VW MEB (Modular Electric Drive Kit) при этом дизайн, габариты, функциональность и особенности пользовательского опыта создавались специально под китайских покупателей. Электрокроссовер VW ID.6 выполнен в габаритах 4876x1848x1680 мм, то есть его длина на 30 см больше, чем у VW ID.4 и дополнительное пространство как раз и ушло на более комфортные условия для пассажиров второго и третьего ряда.

Электрокроссовер VW ID.6 будет предлагаться в трех вариантах мощности (132/150/225 кВт) и с двумя батареями различной емкости (58/62 кВтч и 77/82 кВтч), при этом на первом этапе будут доступны четыре модификации: 132 кВт / 58 кВтч (RWD), 150 кВт / 58 кВтч (RWD), 150 кВт / 77 кВтч (RWD) и 225 кВт / 77 кВтч (AWD).

В итоге в самой мощной полноприводной версии с двумя электродвигателями (225 кВт / 305 л.с.) крупный электрокроссовер будет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,6 секунды и набирать 160 км/ч. В свою очередь в паре с батареей емкостью 77 кВтч запас хода составит 588 км по измерительному циклу China NEDC (с батареей на 58 кВтч запас хода будет доходить до 436 км).

Производитель также отметил, что в кабине новинки нет ни одной физической кнопки или переключателя, так как все управление возложено на сенсорный 12-дюймовый дисплей с голосовым управлением «Hello ID.» и дисплей дополненной реальности AR-HUD.

Международная автовыставка в Шанхае

20 апреля 2021 года впервые с начала пандемии в Шанхае открылась международная автовыставка. На выставке представлены модели почти от тысячи автопроизводителей.

Общая площадь 12 павильонов - 360 тысяч квадратных метров. Фавориты выставки - электрокары.

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Автор: Елена Коваленко