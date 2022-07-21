В четверг, 21 июля, из города Покровск Донецкой области можно будет эвакуироваться поездом.
"Укрзализныця" на сегодня назначила один эвакуационный поезд сообщение Покровск - Львов (234/233), говорится на сайте "УЗ".
По ее данным, отправление эвакуационного поезда запланировано в 16:30. В "Укрзализныце" предупредили, что время отправления может измениться.
16 июля стало известно, что российские оккупанты ударили по Покровску из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Позже появилась информация, что в результате ракетного удара в городе погиб один человек, а 14 были ранены.
Напомним, после того, как Россия пошла на полномасштабное вторжение, в Украине с опасных мест начали эвакуировать население на западную часть государства, в частности, поездами.
"УЗ" назначала эвакуационные поезда, проезд в которых был бесплатным.
17 июля вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что в нашей стране внутренне перемещенными лицами являются почти 7 млн человек.
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