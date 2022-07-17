Сейчас только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Накануне отопительного сезона прогнозируется новая волна внутреннего перемещения лиц с востока на запад Украины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, сейчас Запорожская область, Энергодар фактически отрезаны от газоснабжения, и у руководства ОВА пока нет возможности его восстановить. Поэтому люди будут вынуждены выезжать оттуда и искать убежища на Западной Украине.

"Только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц зарегистрированы, а почти 7 млн являются внутренне перемещенными лицами. Мы также прогнозируем новую волну перемещений с востока на запад страны", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции отметила, что сейчас идет работа над решением проблемы условий для жизни ВПЛ накануне отопительного сезона. В частности, те переселенцы, кто сейчас проживает в местах где нет необходимого обогрева, будут переселены в места где есть такой обогрев, для этого также будут использоваться учебные заведения. Кроме того, будет упрощен вопрос проведения тендерных закупок и процедур для реконструкции и утепления общежитий.

"Мы решили с руководствами ОВА, что именно они предоставят нам план, куда и кого можно переместить, где надо утеплить, и в какой способ это сделать", - сообщила Верещук.

Она отметила, что с финансовой стороной этих вопросов местной власти будет сложно справиться самостоятельно, поэтому в правительстве планируют помогать, как из резервного фонда государственного бюджета, так и рассчитывают на помощь от международных партнеров

"ЮНИСЕФ, ООН, другие международные организации, которые будут помогать ваучерами на отопление, помогать углем, дровами и остальным. Мы взялись координировать этот процесс и надеюсь, что вскоре будет результат", - отметила Верещук.

Также она рассказала о выделении средств из резервного фонда. "У нас есть резервный фонд. Мы, когда говорить о выплатах на жилье уже потратили более 17,2 млрд гривень и продолжаем это делать. Из резервного фонда средства будут, главное их быстро и эффективно использовать", - отметила Верещук.

Чиновница также высказалась насчет случаев, когда в преддверии нового учебного года некоторые заведения хотят выселять ВПО. Еще она обратила внимание на не единичные случаи того, что с переселенцев пытаются взимать арендную плату за временное пристанище.

"Никто не будет выселять людей. Если и есть такие жалобы насчет предупреждений и выселения, звоните на горячую линию 1548, и мы обязательно отреагируем на все жалобы", - подчеркнула Верещук.

Ранее в Минреинтеграции сообщили, что переселенцев, которых разместили в учебных заведениях, могут выселить только при условии предоставления им альтернативного жилья.

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