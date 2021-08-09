Эффект от развития региональных аэропортов уже есть: авиакомпании прокладывают новые маршруты и привлекают клиентов.

Системное обновление аэропортов и запуск новых рейсов по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет стимулировать рынок внутренних пассажирских перевозок, заявил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

Комментируя ход президентской программы, он напомнил, что в этом году в Одесском международном аэропорту открыли новую взлетно-посадочную полосу.

"Это радостное событие для всех нас, потому что одесская ВПП стала первой полосой, построенной в Украине с 2012 года", - говорит политолог.

В этом году также были открыты регулярные авиарейсы между Киевом и Черновцами, Ужгородом, Кривым Рогом. Заполненность рейсов близка к 100%. На очереди – ремонты аэропортов Винницы, Полтавы, Днепра, Ривного, Херсона, Кривого Рога, Житомира и Ужгорода.

"Первая задача - наладить регулярное сообщение со столицей, вторая – запустить международные авиарейсы из региональных аэропортов", - поясняет Быков.

Эффект от развития региональных аэропортов уже есть: авиакомпании прокладывают новые маршруты и привлекают клиентов.

"Например, WINDROSE на День Независимости предлагает билеты за 300 гривень на рейсы внутри страны. Можно слетать в Киев посмотреть парад или концерт. Или наоборот, на пару дней махнуть на море или в горы. Главное, что выбор есть! И дальше его будет больше. Каждый открытый аэропорт, каждая построенная или отремонтированная взлетка – это новые направления", - отметил политолог.

Автор: Григорий Бондарь