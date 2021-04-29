Предусматривается, что источником наполнения аэропортового фонда будет, в первую очередь, акциз на авиатопливо.

Создание специального государственного фонда для развития аэропортов необходимо для модернизации аэропортовой инфраструктуры Украины и формирования четких механизмов предоставления государственной поддержки для проектов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в ходе рабочей встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и консультантами компании Ernst & Young.

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«Создание специального государственного аэропортового фонда будет не только способствовать модернизации аэропортовой инфраструктуры, но и формированию четких механизмов предоставления государственной поддержки для проектов ГЧП», - цитирует пресс-служба слова министра.

По словам Криклия, предусматривается, что источником наполнения аэропортового фонда будет, в первую очередь, акциз на авиатопливо.

По предварительным оценкам, это позволит ежегодно восстанавливать по два региональных аэропорта.

Сообщается, что во время встречи консультанты Ernst & Young представили подходы к развитию аэропортовой инфраструктуры Украины, которые будут заложены в основу концепции аэропортового фонда.

Что этому предшествовало

В феврале Криклий заявил, что создание в Украине специальных фондов для развития аэропортов и железной дороги позволит обеспечить стабильное финансирование этих отраслей, а также повысить эффективность соответствующей инфраструктуры.

В октябре 2020 года министр сообщил, что Министерство инфраструктуры планирует создать аэропортовый и железнодорожный специальные фонды для финансирования проектов государственно-частного партнерства, в том числе - софинансирования проектов концессии аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Европейский банк реконструкции и развития поддержал инициативу Криклия по созданию таких специальных фондов.

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Автор: Павел Степанец