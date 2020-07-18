Масштабное ДТП под Одессой с шестью погибшими заблокировало автодвижение части трассы

Полиция просит водителей выбрать альтернативный маршрут.

В Измаильском районе Одесской области из-за ДТП с шестью погибшими затруднено движение по трассе Одесса-Рени.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, авария, в которой погибли 6 человек, с участием легковых автомобилей Mitsubishi Outlander и «ВАЗ» произошла в 8.00 возле села Сафьяны.

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Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

«Обращаемся к водителям: в связи с ДТП движение автомобильного транспорта на указанном участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции. Просим водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, в Одесской области в результате ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы, в числе которых ребенок 2018 г. р.

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