В 2020 году государство инвестировало около 100 млрд грн в строительство украинских дорог. “Большое строительство” повлекло значительные изменения в самой структуре тендерных закупок и доступа к финансированию инфраструктурных проектов.

Изменения в Закон "О публичных закупках" от 19 апреля 2020 года позволили дорожным компаниям законным путем претендовать на крупные закупки.

О принципах работы такого объединения на примере Всеукраинского дорожного Консорциума рассказал изданию UBR генеральный директор ВДК Артем Гриненко.

“На старте в Консорциум вошли 8 ведущих дорожных компаний, которые стремятся строить украинские дороги, имеют для этого позитивный опыт и материальную базу (ЧП "АВТОМАГИСТРАЛЬ", ООО "НПФ "Мостопроект", ООО "Роад Констракшн", ООО "СТИ", ГП "Екранбуд" ООО "Экран", ООО "Луцка ДПМК", ООО "АБЗ-1, ООО "Тринити Групп"). Но сегодня в составе консорциума уже 11 компаний, в начале года к нам присоединились еще 3 компании (ООО "Данко", ООО "Стройспецтехника" и ООО "БГ Комфорттаун")”, - рассказал Артем Гриненко.

В целом, условия крупных тендерных закупок требуют таких же больших производственных мощностей. Именно через консорциум эти компании объединили свой потенциал.

Артем Гриненко в своем интервью очертил, что совокупно мощности Консорциума составляют 1520 единиц техники, 20 асфальтобетонных заводов, 1806 штатных работников. За последние три года сумма выполненных контрактов составила 10,5 млрд грн.

По мнению Гриненко, на общеукраинском уровне должно остаться не более 10 крупных компаний. Все остальные будут работать на уровне общин.

"По новой госстратегии прослеживается тенденция к укрупнению дорожного рынка и дорожных тендеров, - рассказал генеральный директор ВДК, - опыт в строительстве приобретает невероятную ценность. Хочешь работать - докажи наличием опыта”.

Сейчас подобный формат для дорожно-строительной индустрии совсем новый.

Узнать детальнее о подробностях можно по ссылке на интервью.

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Автор: Григорий Бондарь