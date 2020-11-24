Международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры.

В 2020 году Украина поднялась на 20 позиций в мировом рейтинге качества дорог и теперь занимает 126 место из 167.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дороги

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор на Facebook.

В категории транспорт The Legatum Prosperity Index Украина поднялась на 12 позиций (73 место), а в категории доступ к рынку и инфраструктура – на 10 пунктов (77 место).

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге качества дорог – сейчас занимаем 126-е место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В целом Украина занимает 92 место в рейтинге процветания и соседствует с Гайаной в Южной Америке (91 место) и Эль-Сальвадором в Центральной Америке (93 место).

The Legatum Prosperity Index, или индекс процветания, учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и прочее. Его ежегодно формирует образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН