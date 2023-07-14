Isuzu Motors Ltd полностью уходит с российского рынка. Компания прекратила производство в России после российского вторжения в Украину.

Японский производитель грузовиков Isuzu Motors Ltd полностью уходит с российского рынка и уже продал свою долю в бизнесе.

Как сообщает Kyodo News, компания продала свою долю в бизнесе российскому автопроизводителю Sollers, который приобрел завод Isuzu и около 200 сотрудников. Отмечается, что Isuzu был вынужден прекратить производство в России в марте 2022 года после того, как российское вторжение в Украину прервало поставки запчастей.

Из-за прекращения производства производитель грузовиков зафиксировал убыток в размере 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов) в финансовом году.

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Производство автомобилей Isuzu в России, начавшееся в 2008 году, составляло лишь 1% мирового производства коммерческих грузовиков до войны.

Согласно данным на сайте компании, в 2021 году российское подразделение выпустило около 3 тыс. 700 автомобилей.

Вторжение в Ураину и автопром агрессора

С рынка России в июне ушли 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.

По состоянию начало июля 2023 года 254 международные компании полностью прекратили деятельность в России. Также 1191 иностранный бизнес свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

Также 3 июля стало известно, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

В июне 2023 года российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" столкнулся с критическим дефицитом рабочей силы.

По состоянию на июль 2023 года Китай увеличил экспорт авто в Россию до рекордных показателей.

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