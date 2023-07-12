С начала года Китай экспортировал в РФ около 287 тысяч автомобилей.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в вязи с вторжением РФ в Украину, китайские автопроизводители за 5 месяцев 2023 года экспортировали в Россию больше автомобилей, чем где-либо.

Как сообщает Bloomberg, Китай экспортировал около 287 тыс автомобилей в Россию с января по май, что почти вдвое больше, чем в Мексику, которая получила 159 тыс втомобилей. Третьей после РФ и Мексики идет Бельгия (120 тыс авто).

Как говорится в материале, таким образом Китай заполнил пустоту, которую оставили мировые производители, ушедшие с рынка РФ.

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За весь 2022 год Китай экспортировал в Россию около 162 тыс автомобилей.

Chery, Geely и Great Wall являются тремя крупнейшими китайскими брендами в России, на которые приходится треть продаж новых автомобилей в первой половине этого года.

Среди популярных моделей - спортивные внедорожники, такие как Tiggo 7 Pro от Chery, Coolray от Geely и серия Haval от Great Wall.

Война в Украине и российский автопром

Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Toyota и Volkswagen, а также различные компании - от Apple до McDonald's - вышли из России после введения экономических санкций после вторжения РФ в Украину.

Украина внесла Geely и Great Wall в список спонсоров войны.

После российского вторжения Украину продажи машин марки Lada упали на 19,4%.

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada только в трех цветах. Данное решение было связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций.

В июне 2023 года российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" столкнулся с критическим дефицитом рабочей силы.

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