Законопроект направлен на улучшение состояния безопасности дорожного движения.

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект, закрепляющий возможность автоматического весового контроля транспортных средств, также автоматической фиксации Государственной службой по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») нарушений габаритно-весовых параметров.

За соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (№3742) проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке, внедрение автоматического весового контроля транспортных средств и автоматической фиксации нарушений будет способствовать уменьшению коррупционных рисков и устранению выборочного взвешивания транспортных средств.

Также законопроект направлен на улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, сохранение от окончательного разрушения автомобильных дорог общего пользования, уменьшение расходов на содержание и ремонт дорожного покрытия и, как следствие, наполнение государственного бюджета Украины.

Кроме этого, законопроектом устанавливаются права и обязанности грузоотправителя и грузополучателя, а также предусматривается повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм.

В частности, штраф за превышение габаритно-весовых норм при перевозке делимого груза или неделимого груза без соответствующего разрешения на более 30% от установленных норм составляет 51 тыс. грн; от 20% до 30% от установленных норм — 34 тыс. грн; от 10% до 20% - 17 тыс. грн, от 0% до 10% - 8,5 тыс. грн.

Кроме этого, предусмотрено, что штраф за перевозку грузов или пассажиров без необходимых документов составляет 17 тыс. грн; международную перевозку пассажиров или грузов резидентами или нерезидентами Украины — 34 тыс. грн. Для эффективного штрафования нарушителей законопроект закрепил порядок взыскания в судебном порядке штрафов, которое будет осуществлять «Укртрансбезопасность».

Борьба Зеленского с перегрузом

23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

За одни сутки, 2 июля, инспекторы "Укртрансбезпеки" проверили 6598 грузовых транспортных средств и насчитали более 54 тыс. евро платы за перегрузки.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

19 августа 2020 года Зеленский поставил задачу провести перезагрузку «Укртрансбезопасности», а также заявил, что в Украине необходимо внедрить автоматическую систему фиксации перевозимых грузов.

В декабре 2020 года Криклий сообщил, что Центр обработки данных габаритно-весового контроля Государственной службы по безопасности на транспорте, необходимый для внедрения системы автоматической фиксации нарушений, уже готов к эксплуатации.

2 февраля 2021 года Рада в первом чтении поддержала увеличение штрафов за перегруз фур.

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Автор: Павел Степанец