Параллельно будет идти обновление грузового подвижного состава. К 2024 году построят 20 тысяч вагонов, к 2028 – еще 25,8 тысяч.

На украинской железной дороге начинаются масштабные преобразования, которые должны полностью трансформировать отрасль, принести новые инвестиции и европейское качество перевозок.

Об этом по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он сообщил, что 2021 год стал стартовой точкой для реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Укрзализныце, которая полностью изменится за следующие 2 года.

"К 2024 году мы обеспечим скоростное сообщение между всеми областными центрами Украины. В этом году начали с Черкасс — следующие Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Николаев, Херсон и Мариуполь. Чтобы воплотить это в реальность, мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, мы планируем электрифицировать как минимум 500 уже к 2024 году", - рассказал Кубраков.

Параллельно будет идти обновление грузового подвижного состава. К 2024 году построят 20 тысяч вагонов, к 2028 – еще 25,8 тысяч.

Министр также напомнил, что в ближайшие годы будет построено и обновлено 650 спальных вагонов, 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 12 поездов для "Интерсити".

"На два следующих года у нас есть план действий для железной дороги. Для его выполнения имеется все необходимое – политическая воля, финансирование, готовность УЗ и рынка. Считаем с сегодняшнего дня — через два года мы не узнаем Укрзализныцю", - подчеркнул Кубраков.

Напомним, 9 ноября во время форума "Большая стройка: новая железная дорога" президент Владимир Зеленский объявил о начале трансформации Укрзализныци по программе "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко