СМИ узнали, что на осень Германия готовит большую конференцию по восстановлению Украины.

Германия осенью хочет организовать международную конференцию, на которой будут обсуждать масштабные планы восстановления Украины.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, западные партнеры Украины будут решать, на что в первую очередь стоит потратить средства во время восстановления.

Предварительно, конференция на которой будут обсуждать планы восстановления Украины пройдет в Берлине 25 октября. Германия уже начала процесс подготовку этого заседания, однако окончательная дата пока неизвестна.

На этой конференции будут обсуждать то, как лучше потратить деньги, которые западные партнеры выделят на восстановление Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что пакет реконструкции для Украины будет больше, чем "план Маршалла", который помог восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

"Ущерб является большим, он будет стоить миллиарды и потребует от всего мирового сообщества разработки умных решений. Это будет большая, большая задача, которая мало связана с "планом Маршалла". Он будет больше", - сказал Шольц.

Как сообщал УНИАН, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина получила подтверждение об участии в реализации плана восстановления от многих государств, но Эстония первой взялась за реализацию проекта.

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