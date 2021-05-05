Также платформа будет изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине.

Платформа для заказа поездок Bolt инвестирует 20 млн евро в запуск в этом году сервиса аренды автомобиля на короткий срок (каршеринга) Bolt Drive в Европе.

Об этом сообщила пресс-служба платформы.

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«Ведущая платформа для заказа поездок Bolt запускает сервис каршеринга Bolt Drive в Европе. Новая услуга даст возможность пользователям арендовать автомобиль на короткий срок с помощью приложения Bolt. Компания собирается инвестировать 20 млн евро и запустить сервис Bolt Drive в Европе уже в этом году», - сказано в сообщении.

Пилотный запуск сервиса состоится на внутреннем рынке - в Эстонии.

Также платформа Bolt собирается первой в Европе объединить в одном приложении сервис заказа поездок, каршеринг, а также прокат электросамокатов и электровелосипедов.

«Благодаря новому сервису пользователи Bolt смогут арендовать автомобиль одним нажатием кнопки. Такое быстрое и удобное решение позволит меньше зависеть от личных автомобилей и воспользоваться альтернативными видами транспорта для совершения коротких поездок», - сказано в сообщении.

Платформа также отметила, что будет наблюдать за развитием этого направления в Эстонии, а также изучать рынок и спрос на эту услугу в Украине.

«Исходя из полученных данных, мы примем решение о запуске сервиса каршеринга в нашей стране», — цитирует пресс-служба слова руководителя направления по развитию шеринговых сервисов компании Bolt в Украине Антона Милку.

Bolt Drive

Bolt Drive — это услуга каршеринга без специально оборудованных стоянок. Она дает возможность пользователю арендовать авто, которое территориально находится к нему ближе всего, через приложение Bolt.

Bolt

Bolt ― европейская платформа для заказа поездок. Услугами Bolt пользуется более 50 млн человек в 40 странах Европы и Африки. В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске и Одессе.

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Автор: Павел Степанец