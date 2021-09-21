За период реализации программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" одним из ее направлений стало обеспечение комфортного проезда к туристическим локациям Украины. Доехать с комфортом уже можно до 40 заповедников и природных парков.

Об этом сообщает Укравтодор.

"Пандемия существенно повлияла на туристическую отрасль страны. Украинцы все чаще открывают для себя маршруты в живописные Карпаты, солнечную Одессу или в степные долины Приднепровья. А обеспечивает качественное соединение с многочисленными украинскими природными достопримечательностями программа президента Украины "Большое строительство"", — отмечается в сообщении.

Сегодня восстанавливаются и уже отремонтированы маршруты в 17 национальных парках, 11 заповедниках, 4 природных парка, 2 ландшафтных парка и 6 памятниках природы.

Среди них: заповедники "Аскания-Нова", "Днепровско-Орельский" и "Расточье", национальные природные парки Шацкий на Волыни, "Залесье" на Киевщине, Мезинский на Черниговщине, Верховинский и "Гуцульщина" на Ивано-Франковщине, дендропарки "Софиевка" в Умани на Черкасщине и "Веселые Боковеньки" на Кировоградщине.

Будет соединен автомагистралью с обоими берегами Днепра также остров Хортица в Запорожье.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский, рассказывая о планах инициированной им программы "Большое строительство", подчеркнул, что качественные дороги способствуют развитию внутреннего туризма, комфортных путешествий граждан.

Автор: Григорий Бондарь