До конца 2024 года планируется электрифицировать более 500 км путей, что позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более чем 10 областных центров страны.

Об этом было заявлено в ходе форума "Большая стройка: новая железная дорога", передает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд Интерсити. Чтобы достичь этой цели мы разворачиваем масштабную электрификацию путей", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По состоянию на сейчас электрификация в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" уже охватила около 50 км путей. В частности, вскоре завершатся работы по маршруту Киев — Васильков-2 протяженностью 11 км.

"Организация такого сообщения позволит переориентировать значительный пассажиропоток в этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт. Станция Васильков-2 расположена всего в 500 метрах от центральной площади города Васильков, и курсирование пригородных поездов к этой станции будет более удобным для горожан", - отметили в Мининфраструктуры.

Кроме того, недавно были введены в эксплуатацию 6,5 км участка Черноморская — Береговая, используемого крупнейшими морскими портами Украины. Строительство и электрификация второго главного пути участка позволило повысить его пропускную способность до 60 пар поездов в сутки.

Среди проектов, которые будут завершены в следующем году, есть маршрут Ковель – Изов – Госграница и участок Черкассы – станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км.

"Сейчас железная дорога не является конкурентным и комфортным средством передвижения для жителей Черкасс. Внедрение проекта позволит сократить время в пути на 40 минут", - говорится в сообщении.

В следующем году стартуют также работы по электрификации маршрутов Долинская – Николаев – Колосовка, Ворожба – Сумы и Житомир – Новоград-Волынский.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции Укрзализныця получит 130 новых грузовых электропоездов производства компании Alstom.

Автор: Григорий Бондарь