Во время выступления на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" президент Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление железной дороги в рамках инициированной им программы "Большая стройка". Программа восстановления железнодорожной инфраструктуры поможет создать новые рабочие места, наполнить бюджет и повысить комфорт пассажирских перевозок, сообщает сайт Президента Украины.

В этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" "Укрзализныця" возобновила сотрудничество с Крюковским заводом - ключевым национальным предприятием в сфере вагоностроения. Уже до конца года компания получит от него три новых современных дизельных поезда ДПКр-3.

"Также в этом году Укрзализныця получит 20 новых спальных вагонов – первые из анонсированной сотни. В планах за два года построить еще 500 таких. Это современные украинские купейные вагоны, за которые действительно не стыдно", – рассказал Зеленский.

Президент также анонсировал начало программы строительства и модернизации подвижного состава и железнодорожных путей до 2028 года.

"Это десятки тысяч вагонов, тысячи новых рабочих мест, это формирование нового рынка общим объемом 107 миллиардов гривен", – отметил Зеленский.

Согласно плану программы, в ближайшие годы для "Укрзализныци" планируют построить 500 новых спальных вагонов и капитально отремонтировать 150 вагонов, закупить 20 дизельных поездов, 80 современных электричек, 60 модернизированных поездов, 10 новых поездов для "Интерсити".

А со следующего года планируют начать полную модернизацию парка грузовых вагонов. В рамках программы УЗ получит 46 тыс. новых полувагонов и зерновозов, которые будут профинансированы как Мпс, так и с помощью частных инвесторов. Со следующего года также будут созданы условия для государственного лизинга.

Параллельно УЗ начала закупку современных электропоездов для проекта City Express. Первые поезда должны выйти на маршрут в Киеве, Харькове и Днепре в следующем году.

Сеть межрегионального сообщения "Интерсити+" планируют расширить до более 10 областей. Скоростные поезда будут курсировать через Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. Вскоре планируют открыть направление Киев-Черкассы.

В рамках "Большой стройки" до 2024 года планируют электрифицировать не менее 500 км путей. Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год: Долинская – Николаев – Колосовка; Ворожба – Сумы; Житомир – Новоград-Волынский.

Напомним, ранее в рамках программы президента "Большая стройка" запустили проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

Автор: Иван Бойко