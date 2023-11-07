Партия AUR выступает против транзита через Румынию сельскохозяйственной продукции из Украины, поставок оружия в Киев и отказывается принимать в Румынии украинских пилотов для тренировок на F-16.

В Румынии набирает популярность крайне правая партия Альянса Союза румын (AUR), который стал главной оппозиционной силой страны. Рост ее популярности вызвал обеспокоенность в европейских столицах по поводу риска того, что Румыния может стать еще одной страной ЕС, вслед за Венгрией и Словакией, не желающей поддерживать Украину в войне с Россией, пишет Financial Times.

Отмечается, что AUR, что в переводе с румынского означает "золото", воспользовалась нарастающими антиукраинскими настроениями и пропагандой дезинформации, чтобы увеличить свою поддержку среди избирателей после выборов 2019 года примерно до 20 процентов.

Глава партии Джордж Симион занимает третье место по предпочтениям избирателей на президентских выборах (около 18 процентов), уступая заместителю генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ и премьер-министру Марселю Чолаку.

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"Будучи ранее маргинальной партией, которая очерняла этническое венгерское меньшинство и распространяла антипрививочные теории во время пандемии Covid-19, AUR сейчас переключила внимание и сосредоточилась на Украине, заявив, что война "не наша", и призывая правительство прекратить помощь Киеву и переосмыслить свои отношения с Вашингтоном и Брюсселем", - пишет издание.

AUR также выступает против транзита через Румынию сельскохозяйственной продукции из Украины. Партия также против того, чтобы Бухарест продолжал поставлять оружие в Киев и принимать у себя украинских пилотов, которые тренируются на истребителях F-16.

Отмечается, что AUR также использует некоторые из тезисов венгерского лидера Виктора Орбана — самого близкого союзника Путина в ЕС и НАТО, и ее политики хвалят венгерского премьера как образец для подражания в вопросах борьбы с ЛГБТК и противостояния брюссельскому "диктату".

Румынская этническая венгерская партия UMDR призвала к созданию политического санитарного кордона вокруг AUR, который обязал бы другие партии отказаться идти в правительство вместе с партией.

В то же время избиратели AUR говорят, что их привлекает новизна, потому что она "представляет собой перемены".

Усталость от войны в Украине на Западе

Известные пранкеры Вован и Лексус организовали телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони якобы от имени председателя Комиссии Африканского союза и заставили поделиться откровенными словами о войне в Украине.

В опубликованной в сети аудиозаписи разговора она заявила российским пранкерам, что европейские лидеры хотят "выхода" из войны в Украине.

Ранее на выборах в Словакии победу одержала пророссийская партия Smer-SD во главе с бывшим премьером Робертом Фицо. Во время предвыборной кампании Фицо неоднократно позволял себе распространять фейки и российские нарративы о войне в Украине. После победы на выборах он пообещал, что его страна не будет поставлять Украине вооружение.

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