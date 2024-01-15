Движение грузовиков блокируется на границах Украины с двумя странами.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на пунктах пропуска на границе, где блокируется движение транспорта.

"Сегодня третий день, когда снова начались действия по блокировке на территории Румынии. В течение выходных, в субботу и воскресенье, блокировку мы фиксировали, по информации, которую мы имеем от румынских коллег, напротив пункта пропуска "Порубное" – это с румынской стороны пункт пропуска "Сирет", – отметил спикер ГПСУ в эфире телемарафона.

Демченко добавил, что где-то на три километра от границы на автодороге представители аграрного сектора перекрывали движение для грузовиков. Такие действия они совершали, начиная со дня, и вечером их завершали.

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"Сегодня снова возобновилась блокировка. Но уже, к сожалению, на двух направлениях: опять же, по направлению пункта пропуска "Порубное", и добавилось еще направление пункта пропуска "Красноильск" – это с румынской стороны пункт пропуска "Викову-де-Сус", – сказал он.

По словам спикера, до 17:00 по направлению ПП "Порубное" отмечалось частичное замедление движения, а уже в 17:00 румынская сторона сообщила об "определенном прекращении движения грузовиков в сторону Румынии".

"Конечно, это связано с теми действиями, которые совершают представители, что осуществляют блокировку", – отметил Демченко.

Относительно направления ПП "Красноильск" он отметил, что там движение практически с начала блокировки не осуществляется.

Спикер также рассказал, что на выезд из Украины по направлению ПП "Порубное" в "єЧерзі" сейчас находится около 600 грузовиков, которые физически не присутствуют на границе. А по направлению ПП "Красноильск" – там "живая" очередь, электронная там не действует и пересекать границу там могут только пустые грузовики. Ориентировочно в 17:30 около 20 транспортных средств ожидали там возможности пересечения границы в сторону Румынии.

"От румынских коллег мы пока не имеем информации, сколько на этих направлениях находится в очередях грузовиков в сторону Украины", – отметил он.

Говоря о ситуации на польской границе, Демченко отметил, что ситуация там практически неизменна. Блокируются три направления: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". По состоянию на сегодняшнее утро около 1 тыс. 200 грузовых транспортных средств ожидали возможность пересечения границы в сторону Украины.

"Более-менее интенсивное движение оставалось по направлению пункта пропуска "Краковец", наименьшее – по направлению пункта пропуска "Ягодин", – рассказал спикер.

Он напомнил, что 6 января было разблокировано направление ПП "Шегини-Медика". Сейчас движение там происходит "достаточно интенсивно" – около 500 грузовиков в сутки в обоих направлениях. В то же время это направление также имеет очередь: по состоянию на утро 15 января – около 950 грузовых транспортных средств.

"И за последнее время, за последние дни мы видим постепенное увеличение очереди по направлению границ со Словакией и Венгрией. На территории этих стран в сторону Украины находилось, по состоянию на утро, где-то по 500 грузовых транспортных средств. Это направления пунктов пропуска "Ужгород" и "Тиса", соответственно. Но здесь также, к счастью, движение не блокируется и интенсивность движения происходит как в сторону Украины, так и в сторону тех стран", – сказал Демченко.

По его словам, очередь здесь формируется из-за того, что больше водителей и перевозчиков выбирают себе это направление для пересечения границы.

Блокирование украинской границы: последние новости

13 января стало известно, что на территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовых автомобилей через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского ПП "Порубное".

Румынские СМИ сообщали, что фермеры из Сучавы и Ботошани планируют заблокировать Сиретскую таможню, через которую проезжает большинство грузовиков из Украины.

Отмечалось, что одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины, который "не только захватил и заблокировал порт Констанца, но и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе".

15 января ГПСУ сообщила, что движение грузовиков через ПП "Сирет" и "Викову-де-Сус" на украинско-румынской границе со стороны Румынии заблокировано.

В то же время другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины.

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