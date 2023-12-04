Заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

В пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польской границе начато оформление тяжеловесных грузовиков, пропуск пустых грузовиков начался в 1 час (00.00 по Варшавскому времени). Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра 4 декабря в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.

В ГПСУ также проинформировали, что заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

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"1 декабря по договоренности Министерства восстановления Украины и Министерства инфраструктуры Польши согласовано открытие пункта пропуска "Угринов-Долгобичув" для проезда пустых грузовиков. Открытие "Угринова" является первым пунктом из перечня мероприятий, которые реализуются для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Это позволит как можно быстрее снять блокаду и наладить бесперебойное транспортное движение через границу", - напомнили пограничники.

Блокада границы с Польшей - что известно

Как писал УНИАН, 6 ноября польские автоперевозчики начали блокировать пункты таможенного контроля на границе Украины и Польши. Они требуют возвращения к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих на рынке ЕС, а также выполнение еще ряда требований.

На днях президент Владимир Зеленский прокомментировал блокаду границы со стороны Польши. Он убежден, что ситуация на границе "потеплеет" и что надо дать больше времени Польше.

Из-за блокирования границы в Украине возникли проблемы с автогазом - он начал исчезать с АЗС, и цены выросли. В конце ноября эксперт топливного рынка Сергей Куюн спрогнозировал, что проблему с автогазом решат за несколько недель.

В то же время, по мнению экспертов, блокада границы поляками не повлечет в Украине рост цен на продовольствияо, поскольку наше государство им себя полностью обеспечивает, а импортируется лишь небольшое количество товаров - цитрусовые, лимоны, бананы, соль и мороженая рыба.

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