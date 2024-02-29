Андрей Демченко заявил, что самые большие очереди на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

Польские фермеры, которые вышли на протесты на границе с Украиной, почти не пропускают грузовики в Польшу. В очереди находится более 2 тысяч фур.

"Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны", - заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, на утро 29 февраля на шести направлениях в очереди находится примерно 2200 грузовиков, но больше всего на пунктах пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин".

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"И есть такие существенные снижения количества пересечений границы именно грузовиков, особенно это ощутимо по ПП "Шегини". За прошедшие сутки там границу пересекло 35 грузовиков, 24 из которых следовали в сторону Украины. Фактически пропускались по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проследовало в сторону Польши, то есть еще меньше, чем 1 грузовик в час", - объяснил Демченко.

Кроме того, он указал, что критически низкие показатели пересечения границы на пункте пропуска "Ягодин", где за сутки в сторону Украины проехало около 70 грузовиков, но протестующие полностью заблокировали грузовики, которые едут из Украины в сторону Польши.

Блокировка границы – последние новости

В начале февраля польские фермеры на границе с Украиной возобновили свои протесты. В ночь на 25 февраля неизвестные открыли восемь вагонов и высыпали кукурузу на железнодорожные пути.

26 февраля премьер-министр Дональд Туск заявил, что в польско-украинских отношениях есть критический момент относительно экспорта украинской агропродукции через Польшу в Европу без пошлин и стандартов Евросоюза.

27 февраля польские фермеры вышли на масштабный протест в Варшаве, выступив таким образом против импорта продовольствия из Украины и политики "зеленого курса" Евросоюза.

28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведет с Киевом переговоры о временном закрытии границы и прекращении двусторонней торговли.

В свою очередь торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что представители Украины и Польши провели переговоры о разблокировании границы, в ходе которых прекращение торговли не упоминалась.

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