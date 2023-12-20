Эксперты учитывали своевременность выполнения рейсов, а также отзывы клиентов.

По итогам 2023 года лучшим в мире признан международный аэропорт "Маскат" в Омане. На втором и третьем месте разместились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос AirHelp Inc. среди почти 16 тыс. пассажиров, проходивший с 1 января по 30 сентября. Исследовали более 4000 аэропортов во всемирной базе данных.

Єксперты учитывали своевременность выполнения рейсов каждым аэропортом, а также отзывы клиентов о навигации в аэропорту, питании и возможностях для покупок.

Журналисты отмечают, что Япония и Бразилия в целом доминируют в рейтинге эффективности аэропортов, каждая из этих стран имеет по три пункта в топ-10. Из американских аэропортов только три попали в список 50 лучших в мире: Миннеаполис Сент-Пол (№ 13), Сиэтл/Такома, (№ 34) и Детройтский столичный аэропорт округа Уэйн (№ 38).

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Среди европейских аэропортов только девять вошли в топ-50. Аэропорт Бильбао на севере Испании занял первое место в Европе.

"За комфорт путешествий отвечают не только авиакомпании, но и аэропорты. В этом году аэропорты в Азии продемонстрировали высокие показатели, – отметили в AirHelp.

По данным исследования, в десятку лучших международных аэропортов мира вошли следующие:

Маскат, Оман (MCT) Ресифи / Гуарарапис – имени Жилберто Фрейре, Бразилия (REC) Кейптаун, Южная Африка (CPT) Бразилиа – аэропорт имени президента Жуселину Кубичека, Бразилия (BSB) Доха Хамад, Катар (DOH). Осака Итами, Япония (ITM). Белен / Вал-ди-Канс, Бразилия (BEL). Танкредо Невис, Бразилия (CNF). Токио-Нарита, Япония (NRT). Амами, Япония (ASJ).

Гражданская авиация в Украине

С началом полномасштабной войны полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины запретили. Однако иногда перевозчикам разрешают переместить самолеты за границу. Так, 19 декабря из международного аэропорта "Борисполя" вылетел пассажирский самолет. Был эвакуирован самый большой пассажирский самолет в Украине-Boeing 777-300ER. Он вылетел в Европу.

По словам президента Владимира Зеленского, возможно будущее открытие главного аэропорта Украины "Борисполя" во время войны является серьезным вопросом, прежде всего связанным с усилением противовоздушной обороны в Украине.

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