Рейс считается своевременным, если прибывает в пределах 15 минут после открытия выходов по расписанию. Для аэропорта это означает, что рейс отправляется в течение 15 минут после запланированного вылета.

По итогам 2023 года установлены наиболее эффективные авиакомпании и аэропорты мира. Победители рейтинга установили новые стандарты операционной эффективности и пунктуальности, пишет сервис авиационной аналитики Cirium со ссылкой на собственный обзор.

В категории лидеров среди авиакомпаний по пунктуальности первенство досталось Avianca Airlines, базирующейся в Боготе, Колумбия. Перевозчик выполнил более 213 тыс. рейсов в течение года, из которых в 85,75% случаев прибывал вовремя.

В первую тройку также попали бюджетная авиакомпания Бразилии Azul Airlines (311 тыс. полетов) и национальная авиакомпания Катара Qatar Airways (183 тыс. полетов) с 85,51% и 85,11% своевременных рейсов соответственно.

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Что касается аэропортов, то самым эффективным в прошлом году был Международный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол, где было проведено почти 290 тыс. рейсов. Своевременное прибытие было в 84,44% случаев. Далее следует Международный аэропорт Раджива Ганди в Индии с 168 тыс. рейсов (84,42% своевременных). Закрывает топ-3 Международный аэропорт Кемпегоуда также из Индии – 237 тыс. перелетов (84,08% своевременных).

В Европе ведущей авиакомпанией признали Iberia Express со штаб-квартирой в Испании. Эта бюджетная авиакомпания обслужила почти 41 тыс. перелетов, 84,58% из которых прибыли своевременно. На втором месте в Европе разместилась национальный и крупнейший авиаперевозчик Испании Iberia, оформивший 171 тыс. рейсов (84,38% были своевременными). Третья ступень досталась австрийским авиалиниям Austrian Airlines – 114 тыс. рейсов (82,99% своевременных).

Список ведущих лоукостеров возглавила южноафриканская авиакомпания Safair, которая имела 55 тыс. перелетов и 92,36% – своевременных. В первую тройку также вошли: бразильская Azul Airlines (311 тыс. рейсов/85,51% своевременных); гонконгская бюджетная авиакомпания Hong Kong Express (24 тыс. рейсов/85.23%).

Эксперты считают своевременным рейс, который прибывает в пределах 15 минут после открытия выходов по расписанию. Для аэропорта это означает, что рейс отправляется в течение 15 минут после запланированного вылета.

Программа Cirium On-Time Performance продолжает отслеживать операционные показатели мировых авиакомпаний в течение 15 лет. Данные получены из более чем 600 источников информации в режиме реального времени.

Аэропорты мира

По итогам 2023 года лучшим в мире признан Международный аэропорт Маскат в Омане. На втором и третьем месте разместились бразильский международный аэропорт Ресифи/Гуарарапис и международный аэропорт Кейптауна в Южной Африке соответственно. Опрос проходил среди почти 16 тыс. пассажиров.

Ранее УНИАН писал, что на взлетной полосе одного из крупнейших аэропортов Японии столкнулись и загорелись пассажирский самолет и самолет береговой охраны, погибли пять человек.

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