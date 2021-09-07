Средняя цена бензина А-95 выросла до 29,87 грн/л.

Сетевые операторы Украины повысили цены на бензин и дизельное топливо на 20-50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что сеть AMIC повысила цену на все виды топлива на 19-31 копеек за литр: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн, А-95 — до 30,63 грн, дизельное топливо — до 28,30 грн.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 копеек), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 копеек) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 копеек).

Такие сети как Prime, Chipo, "Катрал", Mango подняли цены на топливо в пределах 20-40 копеек за литр.

Отмечается, что 7 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 3 копейки за литр и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 копейки за литр — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 копейки, до 28,13 грн/л.

Госрегулирование цен:

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее третьего числа каждого месяца. Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до пятого числа каждого месяца.

Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на сентябрь с учетом предельной наценки должна составлять 28,69 грн за литр, бензинов - 30,94 грн за литр.

Автор: Игорь Орел