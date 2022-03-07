Рейсы прекращены на неопределенное время.

Азербайджанские государственные авиакомпании AZAL и Buta Airways объявили о приостановке всех рейсов в Россию.

Сейчас Азербайджан не имеет прямого воздушного сообщения с городами России. Об этом сообщает Avianews.com.

Авиаперевозчики отказались от полетов в Россию из-за санкций, которые ввели США и Евросоюз на фоне вторжения России в Украину.

Азербайджанские авиакомпании больше не могут полноценно страховать самолеты на маршрутах в Россию.

"Это создает необоснованные риски для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц", — заявили в AZAL.

Рейсы прекращены на неопределенное время.

Одновременно с AZAL и Buta Airways все полеты в Азербайджан прекратили российские авиакомпании.

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