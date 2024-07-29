По словам автомеханика, с этими моделями авто будут только одни проблемы.

Известный автомеханик Дэвид Лонг рассказал о двух подержанных автомобилях, которые, на первый взгляд, предлагают роскошь и производительность за недорогую цену, однако во время обслуживания могут стать настоящим ужасом для их владельцев, пишет Express.

В своем видео на Youtube эксперт описывает два дешевых подержанных авто, которые могут быть очень ненадежными. В частности речь идет об экземплярах Audi A8.

"После 100 000 миль (160 тысяч километров) они всегда, всегда будут сломаны, в них всегда что-то будет сломано. И когда они сломаются, починить их будет стоить 5,000, 10,000 или 15,000 фунтов (6 400, 12 800, 19 200 долларов). Кроме того, когда они достигают этого возраста, утечки масла не прекращаются, и, как правило, приходится сильно разбирать, чтобы добраться до таких деталей, как масляные радиаторы, уплотнители и прокладки - для некоторых из них нужно снимать двигатель. Это действительно большая проблема с утечками масла на всех Audi, но особенно на этих A8", - предупредил Дэвид. Видео дня

В издании напомнили, что Audi A8 выпускается с 1994 года и является конкурентом Mercedes-Benz S-Class, Lexus LS и Jaguar XJ. Такой автомобиль имеет привлекательный вид и часто имеет очень длинный список стандартного оборудования. По словам автомеханика, из-за того, что подержанные модели доступны по цене около 3 тысяч долларов, модель высокого класса может показаться очень хорошей. Однако он предупредил, что A8 может быть дорогим в эксплуатации и обслуживании.

Также Дэвид Лонг посоветовал покупателям избегать подержанной Mazda RX-8, которая имеет много распространенных недостатков.

"Это абсолютный мусор. Если бы я мог сфотографировать помойку, то это была бы Mazda RX-8, потому что они - хлам, и как механик я просто не могу их рекомендовать. Я часто получаю телефонные звонки со словами: "Моя машина не заводится, потеряла компрессию, плохо работает, дымит". После 60 000-70 000 миль (96 -112 тысяч километров) пробега эти двигатели становятся ужасными. Они имеют серьезные проблемы, из-за которых не заводятся, легко заливаются, и это приведет к большим счетам за ремонт. Я гарантирую, что вы пожалеете об этом, и желаю вам удачи в поисках мастерской, которая хотя бы возьмется за RX-8", - отметил эксперт.

По информации Express, Mazda RX-8 выпускалась с 2004 по 2012 год и была компактным спортивным купе, которое отличалось использованием роторного двигателя. Несмотря на то, что это был лишь 1.3 бензиновый двигатель, нетрадиционная конструкция могла развивать до 238 лошадиных сил. Из-за того, что модели стареют, многие экземпляры можно приобрести всего за 1900 долларов. Однако водители должны убедиться, что их правильно обслуживали в течение всей жизни, чтобы они были беспроблемными.

"Кроме низкой экономии топлива, роторные двигатели известны тем, что их легко повредить, если водитель слишком сильно увеличит обороты или если в них закончится масло. Это может привести к быстрому износу компонентов, что потребует полной замены двигателя", - добавили в материале.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный эксперт Скотти Килмер рассказал водителям об ошибке, которую не стоит допускать при замене моторного масла. По его словам, если сделать это неправильно, то двигатель может сгореть.

В то же время эксперт Джонни Брайтон рассказал о трех подержанных автомобилях, которые вскоре станут коллекционными и вырастут в цене. Речь идет о Renault Clio V6 Renaultsport, Subaru Impreza P1 и Alfa-Romeo 4C.

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