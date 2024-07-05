По словам специалиста, некоторые из них будут ездить ужасно.

Один из самых известных экспертов по продаже подержанных автомобилей Мэтт Гудвин посоветовал водителям избегать некоторых популярных подержанных пикапов. По его словам, есть гораздо лучшие альтернативы по подобным ценам, пишет Express.

В частности Гудвин предостерегает водителей покупать китайский Great Wall Steed.

"Я не могу поверить, что их осталось всего три [на продажу]. Много лет назад я делал обзор Great Wall Steed, потому что не мог поверить, насколько они выгодны. Очевидно, что все они были отправлены на металлолом, что не очень хорошо говорит о Great Wall Steed, не так ли? В видео я четко помню, как сказал, что если вы покупаете пикап для сотрудника, он все равно будет им пользоваться, поэтому лучше купить дешевый. Но если вы покупаете его для себя, то не стоит", - рекомендует эксперт. Видео дня

Great Wall Steed продавался в Великобритании с 2012 по 2017 годы и был одним из первых китайских легковых автомобилей, которые поступили в продажу в страну. Сначала его хвалили за доступную цену и длительную шестилетнюю гарантию, однако многие покупатели выяснили, что качество сборки Steed не соответствует уровню других пикапов японских брендов, к тому же качество езды было признано низким.

Несмотря на то, что водители могут приобрести подержанный Great Wall Steed примерно за 6 тысяч долларов, Мэтт рекомендует потратить такую же сумму на более подержанный Mitsubishi или Toyota.

Также Мэтт советует водителям избегать Isuzu D-Max из-за плохого качества езды и слабого двигателя.

"Сейчас Isuzu выпускает D-Max, и, честно говоря, я не являюсь его большим поклонником. Большинство из них имеют 1,9-литровый турбодизель, который недостаточно мощный для тяжелого пикапа. Я знаю, что он тянет три тонны, но вам придётся приложить немало усилий. К тому же едет он ужасно. Самая распространенная модель D-Max - это Rodeo, и она едет так, будто вы едете на быке для родео, они просто ужасны", - добавил Гудвин.

Наконец эксперт отметил, что водителям следует избегать моделей, которые были импортированы из США, в частности Dodge RAM и Ford F-Series.

"Я бы сразу отказался от импорта, потому что если вы купите что-то вроде Dodge RAM за 15 000 фунтов стерлингов (19 тысяч долларов), вы получите старую машину, а потом вам будет трудно найти запчасти и кого-то, кто сможет ее отремонтировать. Вы увидите там [Ford] F100, F150 и F350. Все они импортируются из США, поэтому вам лучше избегать их, я думаю, по той же причине, по которой я говорил об оперативной памяти Dodge", - подчеркнул Мэтт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее Мэтт Гудвин также рассказал о лучших подержанных пикапах, которые будут долго служить. По его словам, их можно приобрести по цене менее 18 тысяч долларов США.

В то же время опытный и сертифицированный механик Тодд Бялашевски назвал четыре автомобиля, которые быстро "окажутся на свалке". Он предостерег водителей не позволять хорошему внешнему виду таких автомобилей обмануть себя, приобретя их.

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