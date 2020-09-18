Российский автогаз на украинских АЗС не предназначен для сжигания в двигателях из-за высокого содержания серы.

В Верховную Раду подан законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо".

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что целый ряд народных депутатов хочет уравнять акцизные налоги на топливо, благодаря чему бензин в Украине должен подешеветь в среднем на 2,5 гривни, а стоимость газа, который в основном импортируется из России, может подорожать на 2 гривни.

"Сейчас в Украине газ - самый дешевый вид топлива. Стоимость, по сравнению с бензином, почти вдвое ниже и зависит от акцизов. Чем выше акциз, тем дороже топливо. В Европейском Союзе ставки акцизов примерно одинаковы. Так было и в Украине до 2010 года. Тогда газовый бизнес под себя подмяла так называемая семья Януковича. Были введены специальные низкие акцизы на сжиженный газ, чтобы он зарабатывал больше. После бегства Януковича из Украины рынок газа оккупировали россияне и приближенные к ним структуры. Сейчас две трети потребленного в Украине автогаза - российские", - говорится в сообщении.

Популярность сжиженного газа в Украине

Отмечается, что в этом году количество потребленного автомобильного газа превысило потребление бензина. По словам экспертов, в энергетической отрасли такая инициатива актуальна, поскольку вследствие сбалансирования акцизного налога на горючее существенно, до 5 миллиардов гривень в год, увеличится поступления в бюджет, а главное – Украина станет энергетически независимой от России. Более того, эксперты говорят и о важности экологической составляющей, которую этот документ в случае принятия решает, поскольку импортируемый российский газ не предназначен для автомобилей и может быть опасным для машин.

Опасность российского сжиженного газа для авто

По словам энергетического эксперта, сопредседателя ОО "Фонд энергетических стратегий Дмитрия Марунича, российский газ на украинских АЗС не предназначен для сжигания в двигателях, потому его лучше использовать в котлах и плитках.

"Месяц назад Министерство энергетики приняло новый технический регламент. Газ, который производит Российская Федерация, не соответствует высокому качеству для сжигания в двигателях. Этот газ может иметь негативные последствия для двигателей и топливной системы автомобилей", - поясняет эксперт.

Стоит также отметить, что двигатель, работающий на топливе, содержащем большое количество серы, получает повышенный износ деталей, вызванный в результате коррозии. Повышенное содержание серы в топливе уменьшает срок службы моторной смазки, катализатора и сажевого фильтра, поскольку увеличиваются отложения и нагар.

Что этому предшествовало

С 1 января 2018 года в Украине вступило в силу требование Технического регламента к автомобильным бензинам и дизельному топливу, которая запрещает производство бензинов и дизтоплива стандарта Евро-4, поскольку он допускает содержание серы в бензинах и дизтоплива не более чем 50 ppm.

Стандарт Евро – 5 регламентирует максимально допустимое содержание серы-10 ppm. Государственная компания "Укргаздобыча" перешла на производство топлива стандарта Евро-5 еще во второй половине 2016 года, а Кременчугский НПЗ – в начале 2017 года.

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Автор: УНИАН