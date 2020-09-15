Автор законопроекта отметил, что соответствующие изменения акцизов позволят снизить цены на бензин примерно на 3 гривни за литр.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин.

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Текст соответствующего проекта закона №4098 еще не опубликован на сайте парламента.

Автор законопроекта народный депутат (фракция "Слуга народа") Алексей Мовчан в комментарии УНИАН рассказал, что законопроект касается выравнивания акцизов для топлива.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро, для дизеля - 139 евро и для автомобильного газа - 52 евро. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая - на уровне 139 евро", - сказал он.

Как повлияют акцизы на стоимость топлива

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не поменяются от изменения акцизов. При этом автогаз подорожает на 3-3,4 гривни, а бензин подешевеет на 2,9-3,0 гривни.

"То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 гривень, а бензин порядка 18 гривень. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", - добавил Мовчан.

Перспективы украинских НПЗ

По его словам, из-за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут закрыться.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский – УНИАН), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, и сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

Падение производства топлива в Украине

Мовчан констатирует, что производство на отечественных НПЗ падает, поскольку дешевый российский автомобильный газ в силу низкого акциза вытесняет бензин. Но наращивание поставок энергетических ресурсов из страны-агрессора является небезопасным и противоречит государственной политике.

"Дешевый импортный российский газ – это прямое финансирование страны-агрессора. Порядка 45% заходит из РФ и еще порядка трети заходит из Беларуси. Хотя есть вероятность, что это тот же российский газ. Наша задача этим регулированием поддержать украинского нефтепереработчика, который сможет развиваться, больше платить в бюджет, модернизировать свое производство. Фискальный эффект мы оцениваем порядка плюс 5 миллиардов гривень доходов в год", - сказал он.

Мовчан отметил, что эту законодательную инициативу поддерживают все отечественные нефтепереработчики, включая государственные Шебелинский НПЗ "Укргазвыдобування", поскольку законопроект и им предоставит возможности для эффективной работы и развития.

Что этому предшествовало

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-августе 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на треть - до 2,19 миллиарда долларов. Поставки нефтепродуктов из России составили 839 миллионов долларов или 38,2% от расходов на импорт нефтепродуктов, из Беларуси – 712,5 миллиона долларов (32,5%), из Литвы – 268,8 миллиона долларов (12,3%).

По данным таможни, в течение 2019 года в структуре импорта высокооктановых бензинов преобладали объемы из Республики Беларусь (более 65%) и Литвы (около 30%).

В структуре импорта дизельного топлива преобладало ДТ, происхождением из Республики Беларусь (более 40%) и Российской Федерации (свыше 35%). В структуре импорта сжиженного газа преобладали поставки из Российской Федерации (свыше 45%), Республики Беларусь (более 25%) и Республики Казахстан (более 20% в общем объеме импорта).

За 5 месяцев 2020 года в Украину импортировано бензинов 366,4 тысячи тонн, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (из РФ импорт не осуществлялся). Дизельного топлива было импортирован 2320,2 тысячи тонн, что на 0,5% больше (в том числе 39,5% импорта из РФ).

Поставки сжиженного газа (LPG) выросли на 4,8%, до 579,5 тысячи тонн, (в том числе из РФ 38,3% импорта).

Справка УНИАН.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 2 декабря 2019 года, до 1 июля 2020 Кабинет Министров Украины должен был обеспечить проработку вопроса и принять решение о диверсификации источников и маршрутов поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, угля антрацитовых марок, предусмотрев поставки из одного источника не более 30 процентов от общих объемов поставок. Этого так и не произошло.

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Автор: Анна Бредихина