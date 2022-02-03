Новые станции планируется запустить уже в 2025 году.

Британское дизайнерское и архитектурное бюро Zaha Hadid Architects, основанное архитектором Захой Хадид, показало зрелищные эскизы новых станций метро в Днепре. Речь идет о станциях "Театральная", "Центральная" и "Музейная", которые планируется запустить уже в 2025 году.

Эскизы были опубликованы на сайте бюро.

Так, удлиненная ветка объединит западную часть Днепра с центральной и железнодорожным вокзалом. Дизайн станций разрабатывает бюро Захи Хадид, а строительством будет заниматься турецкая компания Limak.

"Днепр имеет долгую историю в качестве центра передового опыта в машиностроении, металлургии и производстве. Эти богатые традиции найдут эхо в стальных павильонах новых станций городского метро", - рассказали об идее дизайна станций на сайте бюро.

Павильоны для станций будут изготовлены из переработанной стали из местных литейных заводов города. Они будут демонстрировать опыт Днепра в производстве стали.

Каждая станция получит уникальный дизайн, а каждый павильон станет удобным ориентиром для людей, который укажет им на доступ к метрополитену.

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