"Укрзализныця" получила в свое распоряжение пять новых купейных вагонов, купленных за счет средств из государственного бюджета.
Новые вагоны будут курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Рахов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Facebook.
Новые вагоны имеют контрастную маркировку для людей с нарушениями зрения. Кроме того, в вагонах установлен дополнительный пульт управления освещением в купе.
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Еще одной особенностью вагонов являются бесконтактные сенсорные кнопки слива в туалете.
Кроме того, вагоны оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией дверей купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника.
Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.
Укрзализныця:
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.