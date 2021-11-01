Общая стоимость ценных бумаг Rivian, которыми владеет Amazon, составляет $3,8 млрд.

Компания Amazon владеет 20% в Rivian Automotive - стартапе, разрабатывающем электромобили.

Об этом сообщает CNBC.

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На сегодняшний день Amazon инвестировал в Rivian более $1,3 млрд.

Общая стоимость ценных бумаг Rivian, которыми владеет Amazon, составляет $3,8 млрд.

Amazon уже заказала 100 тыс. электрокаров к 2030 году. При этом, Rivian планирует выпустить 10 тыс. новых машин уже в 2022 году.

Rivian раскрыла подробности в отношении своего сотрудничества с Amazon в преддверии IPO, которое запланировано на ноябрь 2021 года. Производитель электромобилей хочет выйти на биржу Nasdaq под тикером RIVN.

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.

25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.

1 ноября 2021 года глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать акции Tesla, если это поможет решить проблему голода в мире.

Автор: Елена Коваленко