Французская авиакомпания Air France продолжит полеты по маршруту "Киев - Париж" в зимний сезон навигации 2020/2021 годов.
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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиаперевозчика.
С началом зимней навигации 25 октября 2020 года Air France будет летать между Киевом и Парижем по четвергам, субботам и воскресеньям. При этом авиакомпания оставит существующую частоту полетов - три раза в неделю, однако частично изменит дни полетов и время вылета.
Так, вылеты из Парижа будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в 09:45, из Киева - в 14:50. По субботам авиакомпания будет вылетать из столицы Франции в 11:20, из Украины - в 16:25.
Продажа билетов на рейсы зимнего расписания 2020/2021 годов уже открыта. Также Air France продает билеты на рейсы МАУ, с которой авиакомпании совместно эксплуатируют маршрут по соглашению о код-шеринге.
Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 25 октября 2020 года:
- AF1753 Киев - Париж 14:50-17:10, четверг, воскресенье
- AF1752 Париж - Киев 09:25-13:35, четверг, воскресенье
- AF1753 Киев - Париж 16:25-18:45, суббота
- AF1752 Париж - Киев 11:20-15:30, суббота
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