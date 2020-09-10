Французская авиакомпания будет летать по маршруту "Киев - Париж" трижды в неделю.

Французская авиакомпания Air France продолжит полеты по маршруту "Киев - Париж" в зимний сезон навигации 2020/2021 годов.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиаперевозчика.

С началом зимней навигации 25 октября 2020 года Air France будет летать между Киевом и Парижем по четвергам, субботам и воскресеньям. При этом авиакомпания оставит существующую частоту полетов - три раза в неделю, однако частично изменит дни полетов и время вылета.

Так, вылеты из Парижа будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в 09:45, из Киева - в 14:50. По субботам авиакомпания будет вылетать из столицы Франции в 11:20, из Украины - в 16:25.

Продажа билетов на рейсы зимнего расписания 2020/2021 годов уже открыта. Также Air France продает билеты на рейсы МАУ, с которой авиакомпании совместно эксплуатируют маршрут по соглашению о код-шеринге.

Расписание рейсов Air France Киев-Париж с 25 октября 2020 года:

AF1753 Киев - Париж 14:50-17:10, четверг, воскресенье

AF1752 Париж - Киев 09:25-13:35, четверг, воскресенье

AF1753 Киев - Париж 16:25-18:45, суббота

AF1752 Париж - Киев 11:20-15:30, суббота

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Автор: УНИАН