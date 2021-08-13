В аэропорт прибыл самолет из США.

Аэропорт "Житомир" принял первый самолет, прибывший международным рейсом.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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В новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Житомир" пограничники совершили первое оформление самолета, который прибыл международным рейсом.

"Первым самолетом, который приземлился на аэродроме стал самолет общего назначения "Рірег Ра-31-350" рейсом из Соединенных Штатов Америки с двумя гражданами Украины на борту", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что самолет, первым прилетевший на этот аэродром, примет участие в космическом фестивале "KOROLОV AVIA FEST 2021", который состоится в эти выходные в Житомире.

Международный пункт в аэропорту "Житомир":

30 июня Кабинет министров распорядился открыть грузо-пассажирский международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в международном аэропорту "Житомир" имени С. П. Королева.

Автор: Светлана Макринская