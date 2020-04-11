Крупнейший украинский транспортный самолет "Мрия" отправился в первый рейс после модернизации (фото, видео)

Во время первого рейса «Мрия» доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» отправился в первый рейс после модернизации — в Китай по медоборудование и другие средства борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба концерна Укроборонпрома.

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Самолет вылетел из международного аэропорта «Киев-Антонов-2», он присоединился к пяти «Русланам» компании «Авиалинии Антонова», которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом.

Часть своих рейсов они выполняют в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и ЕС.

В Укроборонпроме заявили, что во время первого рейса «Мрия» доставит гуманитарный груз в одну из стран Европы.

Отметим, что аэропорт Варшавы сообщил, что «Мрия» прибудет именно в столицу Польши. Администрация аэропорта призвала всех желающих посмотреть на самый большой транспортный самолет мира оставаться дома, потому что аэропорт будет транслировать его прибытие.

О завершении модернизации «Мрии» Антонов сообщил в конце марта, она длилась около 18 месяцев.