Во Львове решили не останавливать работу общественного транспорта

В горсовете говорят, что ограничения будут в случае введения чрезвычайного положения.

Во Львове пока не будут останавливать работу городского общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба городского совета, об этом сообщила заместитель мэра города Ирина Маруняк по итогам заседания штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии коронавирусной инфекции.

По ее словам, сегодня в очередной раз обсудили движение транспорта в городе в условиях чрезвычайной ситуации.

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"Хочу всех успокоить: транспорт будет работать в штатном режиме, мы его не останавливаем. Спецмаршруты будут введены, когда будет введено чрезвычайное положение. А пока люди могут пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями", - сказала чиновница.

Как сообщал УНИАН, 20 марта во Львове был зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19. Впоследствии их количество увеличилось до двух.