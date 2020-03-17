В "Киевском метрополитене" пока не знают, в котором часу прекратят работу
09:50, 17 марта 2020Транспорт
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На предприятии пообещали оперативно информировать об изменениях в работе подземки на своей официальной веб-странице и в соцсетях.
Метро Киев в ближайшее время закроют / фото УНИАН
В коммунальном предприятии «Киевский метрополитен» пока не знают, в котором часу прекратят работу.
Как сообщила УНИАН советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон, о всех изменениях в работе предприятие оперативно сообщать на своей официальной веб-странице и в соцсетях.
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«Информация об изменениях в работе метро будет оперативно размещена на наших страницах. Просим следить за обновлениями», - отметила она.
Карантин в Киеве: метро до сих пор работает, а на дорогах образуются пробки
Как сообщал УНИАН, 16 марта правительство приняло решение о закрытии метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта до 3 апреля.
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