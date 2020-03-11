Fiat остановил выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вынужден ввести остановку производства машин на своих предприятиях в Италии. Кроме того, деятельность в стране временно приостанавливают крупнейшие автомобильные дилеры.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) вынужден вводить временные остановки производства автомобилей на своих предприятиях в Италии в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя, передает Autonews.

В Fiat отметили, что эти меры связаны с требованиями итальянского правительства по противодействию распространению вируса нового типа в стране. В компании уже предприняли ряд действий, направленных на повышение безопасности, в том числе дезинфекцию рабочих зон и помещений для отдыха. На некоторых предприятиях вводятся временные остановки производства, которые, как уверяют в Fiat, не должны сказаться на общем объеме продукции.

По данным Automotive News, крупнейший итальянский автомобильный дилер Autotorino, который в 2019 г. реализовал около 30 тыс. новых машин и более 20 тыс. подержанных, свернет свою деятельность как минимум до 3 апреля. Это будет первая остановка в работе компании за ее более чем полувековую историю.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 110 тыс. заразившихся и свыше 4 тыс. погибших. На сегодня лидерство по количеству заболевших за пределами КНР удерживает Италия, где зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения.