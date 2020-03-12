В киевском метро появились консультанты по использованию электронного билета

Обратиться к консультанту за помощью можно с 7:30 до 11:30 и с 16:30 до 20:30 на станциях "Вокзальная", "Дарница", "Левобережная", "Майдан Незалежности", "Голосеевская", "Бориспольская", "Выдубичи", "Харьковская" и "Лукьяновская".

В Киеве в час пик на девяти станциях метро всех веток работают консультанты, которые помогают пассажирам в вопросах по использованию электронного билета.

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Консультанты показывают, как пользоваться автоматом самообслуживания, и рассказывают о видах электронного билета.

Обратиться к консультанту за помощью можно с 7:30 до 11:30 и с 16:30 до 20:30 на станциях "Вокзальная", "Дарница", "Левобережная", "Майдан Незалежности", "Голосеевская", "Бориспольская", "Выдубичи", "Харьковская" и "Лукьяновская".

С 1 апреля Киев переходит на единый е-билет для оплаты проезда в общественном транспорте. В кассах на всех станциях метро можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card или купить одноразовый QR-билет.

С помощью электронной билета можно осуществить поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке.

Постоянным пользователям общественного транспорта уместнее приобрести Kyiv Smart Card, что при пополнении на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 грн на каждой. Ее можно пополнить в приложении Kyiv Smart City, в кассах на станциях метро, в личном кабинете киевлянина, в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, в фуникулере, на станциях скоростного трамвая, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, Приват24 с помощью чат-ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страница Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55, работающий в режиме 24/7, и команда техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.