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«Укрзализныця» продлила срок приема документов на должность главы правления

12:11, 10 марта 2020
Транспорт
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"Укрзализныця" ищет нового руководителя / фото УНИАН

Акционерная компания «Укрзализныця», которая в феврале объявила конкурсный отбор нового главы правления компании, сообщила о продлении сроков подачи документов на конкурс. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Из-за технических задержек с размещением объявления в международных медиаизданиях, как первоначально предполагалось, срок подачи документов на участие в отборе кандидатов на должность председателя правления «Укрзализныци» будет продлен с 16 марта до конца рабочего дня 23 марта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет акционерной компании «Укрзализныця» принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании и привлек ведущую международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden для помощи в выполнении этой задачи.

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