Renault представил электрический автомобиль-трансформер (фото)

Концептуальный кроссовер Morphoz — это первый концепт французов, который может менять форму и габариты.

Компания Renault представила новый концепт под названием Morphoz. Прототип электрического кроссовера построен на платформе CMF-EV, которая предназначается исключительно для экологически чистых автомобилей.

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В компании подчеркнули, что в будущем некоторые технические решения, продемонстрированные на Morphoz, будут использоваться на серийных машинах французского бренда, пишет Autonews.

Публичный дебют машины должен был состояться на автосалоне в Женеве, однако мотор-шоу было отменено из-за распространения коронавируса.

Morphoz — это первый концепт французов, который может менять форму и габариты. Так, в режиме City длина машины составляет 4400 мм, а размер колесной базы равен 2730 миллиметров. Кроссовер комплектуется батареей емкостью 40 киловатт-часов. Без подзарядки машина может проехать около 400 километров. В Renault считают этот показатель достаточным для ежедневного использования электрокара в городских условиях.

При активации режима Travel длина Morphoz увеличивается до 4800 мм, а колесной базы — до 2930 миллиметров. За счет этого увеличивается свободное место для пассажиров и багажа. Кроме того, концепт может быть оборудован дополнительной батареей на 50 киловатт-часов. Таким образом, запас хода прототипа вырастает до 700 километров.

Управление основными функциями автомобиля осуществляется с помощью специальных дисплеев в салоне. Кроссовер оснащается системой беспилотного управления третьего уровня. Это значит, что машина может самостоятельно ездить по дорогам общего пользования, но водитель всегда находится на месте и контролирует поездку.