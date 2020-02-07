"Капитал": Замминистра Форсюк протянула новые правила для дорожного строительства стоимостью 6 млрд

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк пролоббировала в Кабмине схему, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будут заплатить в течение года около 6 млрд. грн. «независимым» инженерам-консультантам. Однако фактически это будут деньги налогоплательщиков, поскольку подрядчики заложат эти суммы в стоимость строительства.

Об этом говорится в материале издания «Капитал».

По данным СМИ, новая схема появилась в постановлении Кабмина «О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования». Чтобы получить возможность начинать строить дорогу без разрешения Госархстройинспекции, подрядчик должен, во-первых, застраховать работы, а во-вторых, привлечь к проверке качества «независимого» инженера-консультанта.

«Именно этот консультант и обойдется заказчику в 5% от стоимости строительства — это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в 2020 году на дороги выделили около 112 млрд. грн., консультанты могут получить из них 6 млрд. грн. Если за ближайшие 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500 млрд. грн., оценка рынка консультантов вырастает до космических 27,5 млрд. грн.», — говорится в материале.

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«Новой процедурой предлагается привлекать инженеров-консультантов, которые хотя и будут постоянно находиться на площадке и следить за каждым шагом исполнителя — не будут нести никакой ответственности за свои выводы / действия на площадке», — сказано в статье. Но при этом, согласно правительственному постановлению, инженеры-консультанты получат право представлять подрядчика в госорганах, органах контроля, контролировать качество работ и участвовать в контроле ввода в эксплуатацию.

Авторы приводят мнение представителя Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC Яны Щигуровой, которая в интервью заявляла о монополизации этой сферы местными консультантами с сомнительной репутацией. По ее словам, один сертификат инженера-консультанта у монопольной организации стоит около 200 тыс. грн. «Круг лиц очень ограничен. Когда существует монополия, она имеет большую коррупционную составляющую и, конечно, ни о какой конкуренции качество/цена даже речи не идет», — добавила она.

По данным источников СМИ в Мининфраструктуры, схему для вполне определенных инженеров-консультантов пролоббировала замминистра Наталья Форсюк. До назначения в правительство она трудилась руководителем проекта CoST (Construction Sector Transparency Initiative, инициативы, которая обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры).

Одной из ключевых задач проектов CoST как раз и является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог. «По данным источника, Форсюк уже „застолбила“ за собой и приближенными к ней общественными организациями право не только монопольно сертифицировать инженеров для дорожного строительства, но и проводить предварительный отбор для самого участия в такой сертификации», — говорится в материале.

«Очевидно, что такая деятельность заместителя министра должна стать предметом внимания Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, на уровне Кабмина должно быть принято решение как минимум об отстранении Форсюк от исполнения своих обязанностей на период расследования. Если же создание такой схемы будет проигнорировано, то встанет прямой вопрос о вовлечении в нее и министра Владислава Криклия, и премьер-министра Алексея Гончарука», — резюмируют журналисты.