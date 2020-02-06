Управление "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами - Deutsche Bahn

Сейчас речь идет о консультировании специалистами железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn представителей «Укрзализныци», и по его итогам могут быть реализованы дальнейшие шаги.

Управление акционерной компанией "Укрзализныцей" будут осуществлять украинцы, но оно может быть усилено немецкими менеджерами железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn.

Об этом член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, на первом этапе речь идет о консультировании, а затем, в зависимости от успешности этого этапа, могут быть реализованы дальнейшие шаги.

"Но дойдет ли до этого, зависит как раз от того, удастся ли нам найти точки соприкосновения в процессе консультирования. Ведь, в конце концов, нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на первом этапе консультирования не будут достигнуты общие результаты", - сказал Пофалла.

"Сейчас, во время первого шага, речь идет, по сути, о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" по-прежнему будет осуществляться самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами", - подчеркнул он.

Также Пофалла сказал, что после подписания меморандума о взаимопонимании стороны должны договориться о разработке "дорожной карты".

"И, возможно, зафиксировать письменно, о какой форме консалтинговых услуг идет речь, поскольку это необходимо с юридической точки зрения. Но мы считаем, что начинать надо быстро, если этого хотят украинцы", - заявил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn.

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля акционерная компания «Укрзализныця» с целью своего реформирования подписала меморандум о сотрудничестве с немецким железнодорожным перевозчиком Deutsche Bahn и его дочерней компанией DB Engineering & Consulting GmbH.

Справка УНИАН. Deutsche Bahn AG - один из крупнейших железнодорожных операторов Европы. Ежегодно перевозит около 4,6-4,8 млрд пассажиров и 270-290 млн тонн грузов. В структуру холдинга входит более 300 различных подразделений и отдельных предприятий. Компания проводит активную политику по расширению своего бизнеса в Европе, постоянно инвестирует в покупку новых компаний и расширение деятельности. Выручка Deutsche Bahn в 2018 году - 44 млрд евро, EBITDA – 4,7 млрд евро, прибыль - 542 млн евро.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.