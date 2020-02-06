Cadillac представил новый роскошный внедорожник (фото)

Внедорожник пятого поколения получил изогнутый OLED-дисплей диагональю более 38 дюймов, полуавтономную систему управления Super Cruise и новый турбодизельный мотор.

Компания Cadillac представила внедорожник Escalade нового поколения на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе. Продажи автомобиля на местном рынке стартуют этим летом. Цены на новинку будут названы позднее. Сборку машины наладят на заводе в Арлингтоне (штат Техас).

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Внедорожник пятого поколения построили на новой платформе. По сравнению с предшественником Escalade вырос в размерах. Так, длина машины составляет 5382 мм, ширина — 2059 мм, а высота - 1948 миллиметров. Размер колесной базы равен 3071 миллиметру, пишет Autonews. Что касается внешности, то автомобиль получил изменения в стиле нового XT6. У внедорожника появилась новая массивная решетка радиатора, узкие светодиодные фары, множество хромированных элементов, 22–дюймовые колесные диски и вертикальные блоки дневных ходовых огней.

В салоне установлен изогнутый OLED-дисплей диагональю более 38 дюймов. В пресс-службе бренда рассказали, что плотность пикселей нового дисплея в два раза превышает показатель телевизоров с разрешением 4K. Вместо привычного рычага АКП у внедорожника появился электронный джойстик-селектор на центральном тоннеле.

Внедорожник укомплектовали продвинутой системой кругового обзора Surround Vision, а также системой ночного видения, которая с помощью инфракрасной камеры обнаруживает объекты, животных и пешеходов и выводит изображение дороги впереди автомобиля на экран панели приборов. Для задних пассажиров предлагаются два 12,6-дюймовых сенсорных дисплеев в качестве опции. Топовые версии Escalade комплектуются аудиосистемой AKG Studio Reference с 36 динамиками. Внедорожник оснащается трехзонной системой климат-контроля, панорамным люком и салонным зеркалом, изображения на которое передается со специальной камеры.

Объем багажного отделения у новинки составляет 722 литра. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 3089 литров.

Новинку оснастили усовершенствованной системой полуавтоматического управления Super Cruise. Она работает на основе фронтального радара Lidar и комплекса камер, обеспечивающих круговой обзор. Кроме того, ориентироваться в пространстве помогает GPS-навигатор и картографический сервис. Электроника контролирует рулевое управление, акселератор и тормозную систему, когда автомобиль передвигается по магистрали. Также система может автоматически менять полосу движения, например, для обгона автомобиля.

Внедорожник нового поколения комплектуется 6,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 426 лошадиных сил. Мотор работает совместно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Плюс ко всему Escalade впервые можно приобрести с 3,0-литровым турбодизельным двигателем, развивающим 281 л.с. и 623 Нм крутящего момента.